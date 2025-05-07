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На фронті потрібні особливі медики — в "Азові" є гарна вакансія

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Дата публікації: 7 травня 2025 03:26
Бойовим медикам в евакуаційній бригаді обіцяють гарне забезпечення
Евакуація пораненого бійця ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу медиків евакуаційного відділення. Потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами, а також буде перевагою спеціальна/вища медична освіта. Платитимуть 25 000 — 120 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Бригаді потрібні медики, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону, зокрема:

  • надаватимуть невідкладну медичну допомогу під час евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;
  • періодично чергуватимуть на пункті сортування поранених;
  • супроводжуватимуть "важких" пацієнтів до медзакладів;
  • періодично асистуватимуть в навчанні медиків підрозділів;
  • організовуватимуть робочий простір в евакуаційному транспорті;
  • контролюватимуть оснащення евакуаційного транспорту;
  • збиратимуть та оброблятимуть санітарні дані.

Підійде кандидат на посаду, який:

  • має досвід роботи в евакуації поранених та з ургентними пацієнтами;
  • готовий працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовий робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади, брати участь в медичному плануванні та регулярно проходити навчання;
  • дотримуватиметься принципів доказової медицини.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • доплата за перебування в зоні бойових дій 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Охочі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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