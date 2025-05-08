Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки

Український військовий запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає фахівців на посаду аналітиків розвідки. Потенційні кандидати повинні впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT та інших аспектах. Платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 6 травня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;

облік та ведення службової документації;

контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;

навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;

досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;

досвід OSINT;

є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригаді "Азов" потрібні медики евакуаційного відділення. Однак потрібно мати досвід роботи.

Також ми писали, що бійці пропонують запрошують на роботу бойових медиків. Кандидатам треба мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи щонайменше один рік.