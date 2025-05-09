Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает SMM-менеджерам

Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в создании и размещении статей. Речь идет о SMM-менеджерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 7 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности SMM-менеджера в бригаде "Азов"

SMM-специалист должен создавать контент-маркетинг, писать и публиковать в соцсетях статьи, разрабатывать оптимальную стратегию и контент-план для SMM.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые готовы работать в зоне активных боевых действий, постоянно учиться и развиваться, имеют базовые знания Google Analytics и графических редакторов: VSCO, Snapseed и Lightroom. Также претендент на должность должен понимать военную тематику, знать все возможности и специфику каждой социальной платформы, уметь писать интересные тексты и привлекать подписчиков.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Сколько будут платить, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен, а за каждый день пребывания в зоне боевых действий доплачивают 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны аналитики разведки. На работу приглашают людей, которые уверенно пользуются компьютером и имеют навыки программирования.

Также мы сообщали, что в бригаду "Азов" нужны люди, которые имеют опыт по эвакуации раненых. Речь идет о медиках эвакуационного отделения.