Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує монтажникам обладнання

Монтажник працює на висоті. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють підключати абонентів до мережі та готові працювати на висоті. Йдеться про монтажників обладнання.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 16 листопада.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки монтажника обладнання в полку "Азов"

Монтажник обладнання має підключати та обслуговувати абонентів, прокладати кабель і обслуговувати поточну мережу, налаштовувати мережеве обладнання абонентів, встановлювати роутери, антени та WiFi-мости.

Вимоги до кандидатів на посаду

Обійняти посаду можуть люди віком від 18 до 40 років, які знають основи функціонування та налаштування інтернет-обладнання, вміють працювати з електроінструментами та готові до роботи на висоті.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську з'явилася вакансія автоелектрика. Такий фахівець має діагностувати й виправляти несправності в системах автомобілів. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень: залежно від того, яке завдання потрібно буде виконувати та в якому регіоні працювати.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає SMM-копірайтера. Обійняти цю посаду може людина, яка вміє створювати контент для Telegram-каналів та Instagram-сторінок. За місяць роботи такому фахівцю платитимуть не менше 25 тисяч гривень, а за кожен день праці в зоні бойових дій буде доплата в розмірі 3 300 гривень.