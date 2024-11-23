Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает монтажникам оборудования

Монтажник работает на высоте. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют подключать абонентов к сети и готовы работать на высоте. Речь идет о монтажниках оборудования.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 16 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности монтажника оборудования в полку "Азов"

Монтажник оборудования должен подключать и обслуживать абонентов, прокладывать кабель и обслуживать текущую сеть, настраивать сетевое оборудование абонентов, устанавливать роутеры, антенны и WiFi-мосты.

Требования к кандидатам на должность

Занять должность могут люди от 18 до 40 лет, которые знают основы функционирования и настройки интернет-оборудования, умеют работать с электроинструментами и готовы к работе на высоте.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии появилась вакансия автоэлектрика. Такой специалист должен диагностировать и устранять неисправности в системах автомобилей. Ежемесячная зарплата будет составлять 25-125 тысяч гривен: в зависимости от того, какую задачу нужно будет выполнять и в каком регионе работать.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет SMM-копирайтера. Занять эту должность может человек, который умеет создавать контент для Telegram-каналов и Instagram-страниц. За месяц работы такому специалисту будут платить не менее 25 тысяч гривен, а за каждый день работы в зоне боевых действий будет доплата в размере 3 300 гривен.