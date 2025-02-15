Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает крановщикам

Крановщик. Фото иллюстративное: kha.dcz.gov.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые имеют опыт работы машинистами кранов. Речь идет о крановщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 12 февраля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности крановщика в полку "Азов"

Крановщик должен управлять краном, осуществлять контроль за креплением груза, проводить технический осмотр, следить за показаниями приборов и сигнальными жестами стропальщика. Также такой специалист смазывает механизмы и участвует в профилактическом ремонте.

Требования к кандидатам на должность

На работу примут человека, который имеет удостоверение крановщика и минимум год работал машинистом крана. От специалиста ожидают ответственности, внимательности к деталям и готовности к командировкам по всей территории Украины.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указывают, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые умеют стрелять из огнеметов. В бригаде появилась вакансия огнеметчика огнеметного взвода.

Также на фронте требуются бухгалтеры учетной группы. Чтобы занять эту должность, нужно уметь вести документацию и знать бухгалтерские программы.