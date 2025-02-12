Робота в "Азов" — які умови праці пропонують бухгалтерам облікової групи

Бухгалтер за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

В підрозділи "Азов" шукають людей, які знають бухгалтерські програми та вміють вести документацію. На фронті потрібні бухгалтери облікової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки бухгалтера облікової групи в "Азові"

Бухгалтер має працювати з первинною документацією, складати акти звірок і меморіальні ордери, брати участь в інвентаризації.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, що мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК та оргтехнікою. Також бажано, щоб людина, яка планує бути бухгалтером облікової групи в "Азові", мала досвід роботи бухгалтером і знала бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Служити можна за мобілізацією до кінця воєнного стану або за контрактом. Грошове забезпечення становитиме щонайменше 26 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, на фронті бракує людей, які вміють готувати смачні страви. Щоб обійняти посаду кухаря у бригаді, потрібно мати профейсійно-технічну освіту та медичну книжку.

Також "Азов" запрошує до своїх лав токарів. Претендувати на цю посаду можуть люди, які вміють обробляти металеві деталі на токарних верстатах.