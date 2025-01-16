Работа в Азове — какие условия предлагают водителям хирургам

Врачи в операционной. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу в своих батальонах и других подразделениях абдоминальным, торакальным хирургам. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы. Платить будут от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 14 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что помимо этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу поваров. Для устройства надо минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книжку, а также знание технологии приготовления блюд.

Также мы информировали, что бойцы предлагают работу автоэлектрикам. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы от одного года.