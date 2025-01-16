Работа в Азове — какие условия предлагают водителям хирургам

В "Азове" нужны хирурги — предлагают высокую зарплату
Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу в своих батальонах и других подразделениях абдоминальным, торакальным хирургам. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы. Платить будут от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 14 января, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:
- оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных;
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, что помимо этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу поваров. Для устройства надо минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книжку, а также знание технологии приготовления блюд.
Также мы информировали, что бойцы предлагают работу автоэлектрикам. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы от одного года.
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