Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает инженерам по разработке и ремонту электронных устройств

Инженер по разработке и ремонту электронных устройств. Фото иллюстративное: allmaster.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в ремонте электроники. Речь идет об инженерах по разработке и ремонту электронных устройств.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 24 мая.

Реклама

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности инженера по разработке и ремонту электронных устройств и требования к кандидатам

Инженер по разработке и ремонту электронных устройств должен разрабатывать, тестировать и поддерживать электронные системы и устройства, анализировать и совершенствовать электронные схемы, работать с компонентами и микроконтроллерами для оптимизации устройств.

На работу приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование, опыт работы по специальности и готовы работать в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает специалистов, которые разбираются в связи. Речь идет о механиках-радиотелеграфистах.

Также в бригаде есть вакансия электросварщика. Занять эту должность может человек с опытом работы и навыками проектирования металлоконструкций.