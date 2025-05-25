Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает инженерам по разработке и ремонту электронных устройств

В "Азове" требуются инженеры — какие условия работы
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в ремонте электроники. Речь идет об инженерах по разработке и ремонту электронных устройств.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 24 мая.
Обязанности инженера по разработке и ремонту электронных устройств и требования к кандидатам
Инженер по разработке и ремонту электронных устройств должен разрабатывать, тестировать и поддерживать электронные системы и устройства, анализировать и совершенствовать электронные схемы, работать с компонентами и микроконтроллерами для оптимизации устройств.
На работу приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование, опыт работы по специальности и готовы работать в зоне активных боевых действий.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает специалистов, которые разбираются в связи. Речь идет о механиках-радиотелеграфистах.
Также в бригаде есть вакансия электросварщика. Занять эту должность может человек с опытом работы и навыками проектирования металлоконструкций.
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