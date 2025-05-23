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В "Азові" для зв'язківців є робота — буде гарне забезпечення

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Дата публікації: 23 травня 2025 03:26
Фахівців радіозв'язку запрошують на гарну зарплату до бригади Азов
Боєць ЗСУ з рацією. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої підрозділи механіка-радіотелеграфіста. Потрібні фахівці, які працюватимуть в умовах повної зайнятості. За місяць роботи платитимуть 25 — 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки механіка-радіотелеграфіста в бригаді "Азов"

Механік-радіотелеграфіст повинен безперебійно підтримувати технічний стан обладнання і систем зв’язку для подачі команд, розпоряджень, сигналів.  Механік-радіотелеграфіст має своєчасно і чітко передавати розпорядження, команди, сигнали, проводити технічну підтримку для захисту радіозасобів від радіоперешкод. Також серед його обов'язків: розгортання засобів зв’язку, підготовка їх до роботи та діагностика їх технічного стану і справності.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть людину, яка знає та чітко розпізнає радіодані, позивні, встановлені сигнали оповіщення й управління. Також серед вимог до фахівця: радіообмін на засобах радіозв'язку, технічна діагностика, ремонт засобів радіозв'язку, орієнтування на місцевості за картою, за приладами топоприв’язки і без них.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Бажаючі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.

ЗСУ робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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