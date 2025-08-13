Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб В "Азові" потрібні фрезерувальники — яка зарплата й умови праці

В "Азові" потрібні фрезерувальники — яка зарплата й умови праці

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фрезерувальникам
Фрезерувальник. Фото ілюстративне: Харківський обласний центр зайнятості

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на фрезерний обробці. Йдеться про фрезерувальників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 10 серпня.

"Азов" шукає фрезерувальників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фрезерувальника

Фрезерувальник відповідає за фрезерну обробку складних деталей та інструментів, під час вимірювання яких можуть виникати труднощі через велику кількість установок і переходів. Також серед його обов'язків координатне розточування отворів за допомогою плитки та індикаторів.

Реклама
Читайте також:

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які вмотивовані до виконання поставлених завдань, готові працювати у складних умовах, мають досвід роботи за фахом, вміють працювати з верстатами різного типу.

Щоб обійняти посаду, треба знати:

  • критерії перевірки точності верстатів і способу їхнього монтажу: кріплення й монтаж складних деталей, методи технологічної послідовності обробки;
  • методи здійснення термообробки інструментів;
  • матеріальну частину та принципи роботи різних типів зразків озброєння — кандидатам, які мають такі знання нададуть перевагу.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. Претендент на посаду має бути готовими до роботи як на відстані, зокрема на полігоні та пункті постійної дислокації частини, так і в польових умовах.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, у бригаді бракує людей, які вміють тестувати програмне забезпечення. Йдеться про QA-спеціалістів.

Також в "Азові" є вакантні місця для тих, хто здатний давати завдання копірайтерам. На роботу запрошують SEO-спеціалістів.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації