Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает фрезеровщикам

Фрезеровщик. Фото иллюстративное: Харьковский областной центр занятости

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в фрезерной обработке. Речь идет о фрезеровщиках.



Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 10 августа.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности фрезеровщика

Фрезеровщик отвечает за фрезерную обработку сложных деталей и инструментов, при измерении которых могут возникать трудности из-за большого количества установок и переходов. Также среди его обязанностей координатное растачивание отверстий с помощью плитки и индикаторов.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые мотивированы к выполнению поставленных задач, готовы работать в сложных условиях, имеют опыт работы по специальности, умеют работать со станками различного типа.

Чтобы занять должность, надо знать:

критерии проверки точности станков и способа их монтажа: крепление и монтаж сложных деталей, методы технологической последовательности обработки;

методы осуществления термообработки инструментов;

материальную часть и принципы работы различных типов образцов вооружения — кандидатам, которые имеют такие знания отдадут предпочтение.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. Претендент на должность должен быть готовым к работе как на расстоянии, в частности на полигоне и пункте постоянной дислокации части, так и в полевых условиях.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в бригаде не хватает людей, которые умеют тестировать программное обеспечение. Речь идет о QA-специалистах.

Также в "Азове" есть вакантные места для тех, кто способен давать задания копирайтерам. На работу приглашают SEO-специалистов.