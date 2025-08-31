Видео
В "Азове" требуются специалисты по рекламе — кого приглашают

В "Азове" требуются специалисты по рекламе — кого приглашают

Дата публикации 31 августа 2025 03:26
Азов приглашает на работу рекламистов, а именно PPC-специалистов
Молодые люди за компьютерами. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в рекламе в интернете. Речь идет о PPC-специалисте.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua.

Что будет нужно делать

  • запускать новые рекламные кампании в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
  • поддерживать и улучшать существующие рекламные кампании;
  • анализировать эффективность запусков и формировать понятные отчетности.

Требования к кандидатам

  • опыт работы с Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Преимуществом будет наличие опыта работы с Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;
  • навыки настройки Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel и Conversion API;
  • глубокое понимание Google Analytics и других аналитических сервисов;
  • опыт создания рекламных креативов для эффективных запусков рекламных кампаний;
  • умение качественно формировать технические задания на дизайнеров, разработчиков и копирайтеров.

Что предлагает "Азов"

Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также будет обеспечение необходимой качественной техникой и рабочим пространством. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые уверенно пользуются компьютером и имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.

Также в бригаде не хватает абдоминальных, торакальных хирургов. Занять эту должность могут медики, имеющие высшее образование и не менее двух лет опыта работы.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
