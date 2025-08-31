Азов приглашает на работу рекламистов, а именно PPC-специалистов

В "Азове" требуются специалисты по рекламе — кого приглашают
Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в рекламе в интернете. Речь идет о PPC-специалисте.
Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua.
Что будет нужно делать
- запускать новые рекламные кампании в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
- поддерживать и улучшать существующие рекламные кампании;
- анализировать эффективность запусков и формировать понятные отчетности.
Требования к кандидатам
- опыт работы с Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Преимуществом будет наличие опыта работы с Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;
- навыки настройки Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel и Conversion API;
- глубокое понимание Google Analytics и других аналитических сервисов;
- опыт создания рекламных креативов для эффективных запусков рекламных кампаний;
- умение качественно формировать технические задания на дизайнеров, разработчиков и копирайтеров.
Что предлагает "Азов"
Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.
Также будет обеспечение необходимой качественной техникой и рабочим пространством. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, в "Азове" нужны люди, которые уверенно пользуются компьютером и имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.
Также в бригаде не хватает абдоминальных, торакальных хирургов. Занять эту должность могут медики, имеющие высшее образование и не менее двух лет опыта работы.
