На фронті потрібні зварювальники металевих конструкцій, яким обіцяють солідну зарплату

Зварювальник. Ілюстративне фото: pexels.com

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У підрозділи "Азов" шукають фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. За місяць роботи зварювальникам платитимуть до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки зварювальника

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки, виготовляти локальні металоконструкції.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть відповідальних і уважних до деталей людей, які мають не менше ніж рік досвіду роботи зварювальниками, уміють працювати з різними видами зварки, знають і розуміють технічні креслення й інструкції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які ще фахівці потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" людей, які знаються на створенні й розміщенні статей. Йдеться про SMM-менеджерів.

Також "Азов" шукає хіміків. Такі фахівці мають знатися на хімічних сполуках і виготовляти вибухівки.