Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает дизайнерам

Девушка-дизайнер работает за компьютером. Фото иллюстративное: freepik.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют создавать презентации и визуальные материалы. Речь идет о дизайнерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 3 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности дизайнера в бригаде "Азов"

Дизайнер должен создавать креативы для социальных сетей, афиши, баннеры, презентации, инфографики и другие цифровые и физические визуальные материалы, взаимодействовать с маркетинговой командой, копирайтерами, SMM-менеджерами и другими отделами. Также такой специалист поддерживает и развивает визуальный стиль организации, генерирует идеи, предложения и креативные решения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют портфолио с примерами работ и от двух лет опыта работы. Чтобы занять должность, нужно свободно владеть Adobe Photoshop, Illustrator и Figma, иметь базовые знания по After Effects (создание несложных анимаций), уметь работать в быстром темпе и выполнять задачи в дедлайны. Также нужно иметь опыт создания макетов для печати и цифровых платформ. Преимуществом будет знание Cinema 4D.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Зарплата будет составлять от 27–127 тысяч гривен. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будет доплата — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает сварщиков. Занять эту должность могут люди, которые умеют сваривать металлические конструкции.

Также в бригаде нужны люди, которые разбираются в написании статей. Речь идет о SEO-специалистах.