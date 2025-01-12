Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам и какую зарплату

В "Азове" требуются автоэлектрики — какие условия и зарплата
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу на фронт автоэлектриков. Потенциальным кандидатам нужно иметь знания и опыт работы не менее одного года. За выполнение работы заработная плата составит от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в п'пятницу, 10 января, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:
- диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки;
А бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.
Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает на работу автомехаников. Кандидаты на должность должны уметь обслуживать и ремонтировать технику разных видов. За это обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Также бригаде нужны радиотехники. Речь идет о специалистах, которые умеют ремонтировать беспилотники.
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