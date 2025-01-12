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В "Азове" требуются автоэлектрики — какие условия и зарплата

12 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам и какую зарплату
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу на фронт автоэлектриков. Потенциальным кандидатам нужно иметь знания и опыт работы не менее одного года. За выполнение работы заработная плата составит от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в п'пятницу, 10 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки;

А бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает на работу автомехаников. Кандидаты на должность должны уметь обслуживать и ремонтировать технику разных видов. За это обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Также бригаде нужны радиотехники. Речь идет о специалистах, которые умеют ремонтировать беспилотники.

ВСУ работа полк "Азов" автомобиль вакансии зарплата

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