Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам и какую зарплату

Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу на фронт автоэлектриков. Потенциальным кандидатам нужно иметь знания и опыт работы не менее одного года. За выполнение работы заработная плата составит от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в п'пятницу, 10 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки;

А бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает на работу автомехаников. Кандидаты на должность должны уметь обслуживать и ремонтировать технику разных видов. За это обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Также бригаде нужны радиотехники. Речь идет о специалистах, которые умеют ремонтировать беспилотники.