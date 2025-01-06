Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує радіотехнікам

Радіотехнічні війська ЗСУ. Фото ілюстративне: fakty.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати безпілотники. Йдеться про радіотехніків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 30 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки радіотехніка в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Радіотехінік має ремонтувати системи БпЛА та радіолокаційні станції. На роботу запрошують відповідальних і уважних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи на суміжних спеціальностях і готові брати участь у бойових діях.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для автоелектрика. Щоб обійняти цю посаду, потрібно знати основні принципи роботи автомобілів і мати щонайменше рік досвіду роботу.

Також у полку потрібні водії бензовозів. На роботу запрошують людей, які мають від двох років досвіду роботи та водійське посвідчення категорії С або Е.