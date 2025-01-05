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У полку потрібні автомеханіки — нова вакансія в "Азов"

5 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує автомеханікам
Автомеханіки у ЗСУ. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють обслуговувати техніку. Йдеться про автомеханіків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 30 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки автомеханіка в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду 

Автомеханік має обслуговувати та ремонтувати техніку різних типів, зокрема спецтехніку. На роботу запрошують уважних, відповідальних і пунктуальних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи за суміжним напрямком.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" є вакантне місце для водіїв бензовозів. На роботу запрошують людей, які мають від двох років досвіду роботи та водійське посвідчення категорії С та Е.

Також ми повідомляли, що в полку потрібні стрільці мобільних вогневих груп. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють ліквідовувати ворожі безпілотники та працювати на крупкокаліберних кулеметах.

Нацгвардія армія полк "Азов" мобілізація військовослужбовці

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03:59 Росіяни стали використовувати менше бронетехніки на фронті, — ISW

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Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

03:26 У полку потрібні автомеханіки — нова вакансія в "Азов"

03:19 У Ростовській області були вибухи — регіон атакували дрони

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