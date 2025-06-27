На роботу в Азов запрошують фахівців з акумуляторних батарей

Автомайстри за роботою. Ілюстративне фото: СТО Вільних

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які розбираються в акумуляторах. Йдеться про фахівців з елементів живлення.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Обов’язки

ремонт та обслуговування акумуляторних батарей;

робота з високоточними приладами.

Вимоги

знання техніки безпеки;

уміння ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;

знання конструкції акумуляторних батарей;

вміння використовувати високоточні прилади;

сумлінне виконання поставленних задач;

готовність працювати як на тиловий ПТД, так і в зоні активних бойових дій.

Умови

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій і у такому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав водіїв-санітарів. Обійняти таку посаду може людина, яка має водійські права категорії B та вміє надавати першу медичну допомогу.

Також у бригаді бракує фахівців, які вміють опрацьовувати розвідувальні дані. Йдеться про Data-аналітиків.