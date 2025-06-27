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Головна Штаб До "Азова" запрошують знавців акумуляторів — є цікава вакансія

До "Азова" запрошують знавців акумуляторів — є цікава вакансія

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 03:26
На роботу в Азов запрошують фахівців з акумуляторних батарей
Автомайстри за роботою. Ілюстративне фото: СТО Вільних
Ключові моменти Обов’язки Вимоги Умови Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які розбираються в акумуляторах. Йдеться про фахівців з елементів живлення. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов’язки

  • ремонт та обслуговування акумуляторних батарей;
  • робота з високоточними приладами.

Вимоги

  • знання техніки безпеки;
  • уміння ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;
  • знання конструкції акумуляторних батарей;
  • вміння використовувати високоточні прилади;
  • сумлінне виконання поставленних задач;
  • готовність працювати як на тиловий ПТД, так і в зоні активних бойових дій.

Умови

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій і у такому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав водіїв-санітарів. Обійняти таку посаду може людина, яка має водійські права категорії B та вміє надавати першу медичну допомогу.

Також у бригаді бракує фахівців, які вміють опрацьовувати розвідувальні дані. Йдеться про Data-аналітиків.

ЗСУ робота бригада "Азов" Рекрутинг 12 бригада "Азов" акумулятор
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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