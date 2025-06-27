На роботу в Азов запрошують фахівців з акумуляторних батарей

До "Азова" запрошують знавців акумуляторів — є цікава вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які розбираються в акумуляторах. Йдеться про фахівців з елементів живлення.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Обов’язки
- ремонт та обслуговування акумуляторних батарей;
- робота з високоточними приладами.
Вимоги
- знання техніки безпеки;
- уміння ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;
- знання конструкції акумуляторних батарей;
- вміння використовувати високоточні прилади;
- сумлінне виконання поставленних задач;
- готовність працювати як на тиловий ПТД, так і в зоні активних бойових дій.
Умови
"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій і у такому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав водіїв-санітарів. Обійняти таку посаду може людина, яка має водійські права категорії B та вміє надавати першу медичну допомогу.
Також у бригаді бракує фахівців, які вміють опрацьовувати розвідувальні дані. Йдеться про Data-аналітиків.
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