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Главная Штаб В "Азове" нужны аналитики разведки — какие условия

В "Азове" нужны аналитики разведки — какие условия

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 04:02
Работа в Азове - какие условия предлагают аналитикам разведки
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" сейчас в поисках людей на должность аналитиков разведки. Потенциальным кандидатам необходимо уметь уверенно пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и не только. За выполнение поставленных задач будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в среду, 2 июля, на сайте поиска работы Work.ua

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Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

  • анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
  • учет и ведение служебной документации;
  • контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
  • навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
  • опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
  • опыт OSINT;
  • является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет на работу людей, которые разбираются в аккумуляторах. В частности, речь идет о специалистах по элементам питания.

Также мы писали, что бойцы ищут водителей-санитаров. Необходимо будет перевозить раненых.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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