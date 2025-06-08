Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам видаткової групи

В "Азові" потрібні люди для роботи з казначейством — вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають бухгалтерські програми. Йдеться про бухгалтерів видаткової групи.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 6 червня.
Обов'язки бухгалтера видаткової групи
Бухгалтер видаткової групи має складати юридичні та фінансові зобов'язання, меморіальні ордери, акти звірок і платіжні інструкції, брати участь у проведенні інвентаризації.
Вимоги до кандидатів на посаду
На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Перевагу у працевлаштуванні нададуть представникам Державної казначейської служби України. Бажано, щоб кандидат мав досвід роботи бухгалтером і знав бухгалтерські програми.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соцпакетом. Служити можна за контрактом або офіційною мобілізацією. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на інвентаризації та вміють вести документацію. На роботу запрошують бухгалтерів облікової групи.
Також у бригаді потрібні люди, які вміють ремонтувати акумуляторні батареї. До лав "Азова" запрошують акумуляторників.
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