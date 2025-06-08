Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Штаб В "Азові" потрібні люди для роботи з казначейством — вакансія

В "Азові" потрібні люди для роботи з казначейством — вакансія

Ua en ru
Дата публікації: 8 червня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам видаткової групи
Бухгалтери. Фото ілюстративне: buhposlugikiev

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають бухгалтерські програми. Йдеться про бухгалтерів видаткової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 6 червня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає бухгалтера видаткової групи
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера видаткової групи

Бухгалтер видаткової групи має складати юридичні та фінансові зобов'язання, меморіальні ордери, акти звірок і платіжні інструкції, брати участь у проведенні інвентаризації.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Перевагу у працевлаштуванні нададуть представникам Державної казначейської служби України. Бажано, щоб кандидат мав досвід роботи бухгалтером і знав   бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соцпакетом. Служити можна за контрактом або офіційною мобілізацією. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на інвентаризації та вміють вести документацію. На роботу запрошують бухгалтерів облікової групи.

Також у бригаді потрібні люди, які вміють ремонтувати акумуляторні батареї. До лав "Азова" запрошують акумуляторників.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /