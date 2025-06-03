Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам облікової групи

Бухгалтер. Фото ілюстративне: news.dtkp.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на інвентаризації та веденні документації. Йдеться про бухгалтерів облікової групи (матеріальний облік).

Відповідну вакансію вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 2 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера облікової групи

Бухгалтер облікової групи має працювати з первинною документацією, складати меморіальні ордери, брати участь у проведенні інвентаризації та складати акти звірок.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Бажано мати досвід роботи бухгалтером та знати бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам на посаду офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Можна служити за контрактом або офіційною мобілізацією до кінця воєнного стану. Зарплата — 27–29 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує майстрів РЕБ. Обійняти цю посаду може людина, яка вміє конструювати засоби радіоелектронної боротьби.

Також у бригаді є вакансія радіорозвідника. На роботу запрошують людей, які знаються на аналізуванні розвідувальних даних.