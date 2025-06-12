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Главная Штаб В "Азове" нужен специалист, который начисляет зарплату — вакансия

В "Азове" нужен специалист, который начисляет зарплату — вакансия

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы
Украинские военнослужащие. Фото: azov.org.ua
Ключові моменти Обязанности бухгалтера расчетной группы и требования к кандидатам на должность Условия работы Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения человека, который будет отвечать за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтере расчетной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 6 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности бухгалтера расчетной группы и требования к кандидатам на должность

Бухгалтер расчетной группы должен начислять денежное обеспечение военнослужащим и предоставлять справки о выданных зарплатах.

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно, чтобы претендент на должность имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

"Азовцы" предлагают работникам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Денежное обеспечение будет составлять 26–29 тысяч гривен. Служить можно по контракту или по официальной мобилизации до конца военного положения.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые знают бухгалтерские программы. Речь идет о бухгалтерах расходной группы.

Также в бригаде не хватает людей, которые разбираются в инвентаризации и умеют вести документацию. На работу приглашают бухгалтеров учетной группы.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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