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В "Азові" нова вакансія — треба вести документацію

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Дата публікації: 22 червня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує діловодам
Жінка роздивляється документ. Фото ілюстративне: danco.com.ua
Ключові моменти Обов'язки діловода у бригаді "Азов" Вимоги до кандидатів на посаду Умови роботи Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на обліку. Йдеться про діловодів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 15 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки діловода у бригаді "Азов"

Діловод має здійснювати облік, вести та зберігати документацію, організовувати та вести діловодство. Також серед його обов'язків:

  • контроль за дотриманням термінів обробки й виконання документів;
  • робота з електронними базами даних та спеціалізованими програмами;
  • взаємодія з іншими підрозділами для отримання необхідної інформації;
  • ведення відомостей про кадровий склад батальйону та зміни.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних і дисциплінованих людей, які вміють працювати із ПК, зокрема у програмах Microsoft Office, та розуміють принципи діловодства.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує аналітиків розвідки. Претендувати на цю посаду можуть люди, які впевнено користуються комп'ютером, мають навички програмування й раніше працювали в IT.

Також у бригаді є вакансія CRM-інтегратора. Такий фахівець має вдосконалювати CMR-системи.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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