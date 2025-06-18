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Головна Штаб "Азов" шукає аналітиків розвідки — які умови та зарплата

"Азов" шукає аналітиків розвідки — які умови та зарплата

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Український військовий запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Робота в "Азові"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає людей на посаду аналітиків розвідки. Кандидати на посаду повинні вміти впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і не тільки. За виконання поставлених завдань будуть платити від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у середу, 18 червня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

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Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, крім цієї вакансії в "Азов" шукають хірургів. Для влаштування на роботу необхідно мати вищу медичну освіту і щонайменше два роки досвіду роботи.

Також бійці пропонують роботу помічникам анестезіологів. Для цього треба мати середню освіту та досвід роботи за фахом і з ургентними пацієнтами.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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