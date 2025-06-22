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Главная Штаб В "Азове" новая вакансия — надо вести документацию

В "Азове" новая вакансия — надо вести документацию

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает делопроизводителям
Женщина рассматривает документ. Фото иллюстративное: danco.com.ua
Ключові моменти Обязанности делопроизводителя в бригаде "Азов" Требования к кандидатам на должность Условия работы Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в учете. Речь идет о делопроизводителях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 15 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности делопроизводителя в бригаде "Азов"

Делопроизводитель должен осуществлять учет, вести и хранить документацию, организовывать и вести делопроизводство. Также среди его обязанностей:

  • контроль за соблюдением сроков обработки и выполнения документов;
  • работа с электронными базами данных и специализированными программами;
  • взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;
  • ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и дисциплинированных людей, которые умеют работать с ПК, в частности в программах Microsoft Office, и понимают принципы делопроизводства.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает аналитиков разведки. Претендовать на эту должность могут люди, которые уверенно пользуются компьютером, имеют навыки программирования и ранее работали в IT.

Также в бригаде есть вакансия CRM-интегратора. Такой специалист должен совершенствовать CMR-системы.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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