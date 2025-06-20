Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Бригаді "Азов" потрібні бойові медики — які умови та оплата

Бригаді "Азов" потрібні бойові медики — які умови та оплата

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 03:26
Бойовим медикам евакуаційного відділення в Азові пропонують роботу
Евакуація пораненого бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Робота в "Азові"

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу медиків евакуаційного відділення. Потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами, а також буде перевагою спеціальна/вища медична освіта. Платитимуть 25 000 — 120 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама
Читайте також:
"Азову" потрібні люди в евакуаційну бригаду — які умови - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Бригаді потрібні медики, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону, зокрема:

  • надаватимуть невідкладну медичну допомогу під час евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;
  • періодично чергуватимуть на пункті сортування поранених;
  • супроводжуватимуть "важких" пацієнтів до медзакладів;
  • періодично асистуватимуть в навчанні медиків підрозділів;
  • організовуватимуть робочий простір в евакуаційному транспорті;
  • контролюватимуть оснащення евакуаційного транспорту;
  • збиратимуть та оброблятимуть санітарні дані.

Підійде кандидат на посаду, який:

  • має досвід роботи в евакуації поранених та з ургентними пацієнтами;
  • готовий працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовий робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади, брати участь в медичному плануванні та регулярно проходити навчання;
  • дотримуватиметься принципів доказової медицини.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • доплата за перебування в зоні бойових дій 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Охочі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.

ЗСУ робота бригада "Азов" вакансії фронт 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації