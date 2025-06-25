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В "Азове" новая вакансия — надо транспортировать раненых

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает водителям-санитарам
Водитель-санитар. Фото иллюстративное: armyinform.com
Ключові моменти Обязанности водителя-санитара в бригаде "Азов" Требования к кандидатам на должность Условия работы

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут перевозить раненых. Речь идет о водителях-санитарах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 24 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителя-санитара в бригаде "Азов"

Водитель-санитар должен транспортировать раненых и больных, выполнять боевые задачи в составе подразделения, в частности эвакуировать раненых с поля боя, оказывать первую медицинскую помощь. Также среди его обязанностей техническое обслуживание санитарного автомобиля, взаимодействие с медицинским персоналом и соблюдение правил технической безопасности.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают физически выносливых и психологически устойчивых людей в возрасте от 18 до 50 лет, которые готовы работать в зоне активных боевых действий, имеют водительские права категории "В" и навыки оказания первой медицинской помощи. Преимуществом будет прохождение курсов MARCH, Stop the bleed. Специалист должен уметь работать в команде и быстро принимать решения в экстренных ситуациях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам мобилизацию до завершения военного положения или службу по контракту. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу. Ежемесячная зарплата составит 27–127 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день службы будут начислять 3 300 гривен.

Напомним, в "Азове" нужны люди для работы с разведывательными данными. Речь идет о Data-аналитиках.

Также в бригаде не хватает медиков эвакуационного отделения. Занять эту должность может человек, который имеет опыт эвакуации раненых и ранее работал с ургентными пациентами.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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