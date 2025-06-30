Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-саперам

Водій-сапер. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Одеській області

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи перевізників саперного обладнання. Йдеться про водіїв-саперів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 24 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водіїв-саперів у бригаді "Азов"

Водій-сапер має:

транспортувати саперне обладнання та матеріали на місце проведення робіт;

підтримувати саперні групи у переміщенні та виконанні завдань;

забезпечувати безпеку та організовувати евакуацію в разі виникнення небезпеки для саперів та інших військовослужбовців.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних, дисциплінованих, вмотивованих і придатних до служби людей, які мають водійське посвідчення категорії А, В, С. Від претендентів на посаду очікують вміння працювати в команді. Також потрібно знати технічні особливості техніки.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які відповідають за чистоту. Йдеться про прибиральників службових приміщень.

Також у бригаді є вакансія анестезіолога. Обійняти цю посаду може людина з вищою медичної освітою.