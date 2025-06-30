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Главная Штаб В "Азове" новая вакансия — надо помогать саперам

В "Азове" новая вакансия — надо помогать саперам

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает водителям-саперам
Водитель-сапер. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Одесской области

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения перевозчиков саперного оборудования. Речь идет о водителях-саперах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 24 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителей-саперов в бригаде "Азов"

Водитель-сапер должен:

  • транспортировать саперное оборудование и материалы на место проведения работ;
  • поддерживать саперные группы в перемещении и выполнении задач;
  • обеспечивать безопасность и организовывать эвакуацию в случае возникновения опасности для саперов и других военнослужащих.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных, дисциплинированных, мотивированных и пригодных к службе людей, которые имеют водительское удостоверение категории А, В, С. От претендентов на должность ожидают умения работать в команде. Также нужно знать технические особенности техники.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые отвечают за чистоту. Речь идет об уборщиках служебных помещений.

Также в бригаде есть вакансия анестезиолога. Занять эту должность может человек с высшим медицинским образованием.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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