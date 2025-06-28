Бригада Азов запрошує на роботу анестезіологів і обіцяє гарне забезпечення

До "Азова" запрошують анестезіологів — які вимоги та оплата
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи медиків, які мають професію анестезіолога. Запрошують фахівців з вищою медичною освітою.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Обов‘язки анестезіолога
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
- організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.
Вимоги до кандидатів
- вища медична освіта;
- досвід роботи за спеціальністю;
- досвід роботи з ургентними пацієнтами;
- вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- дотримання принципів доказової медицини;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
- готовність брати участь в медичному плануванні;
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.
Умови роботи
"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Також надається профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди для роботи з розвідувальними даними. Йдеться про Data-аналітиків.
Також у бригаді бракує медиків евакуаційного відділення. Обійняти цю посаду може людина, яка має досвід евакуації поранених і раніше працювала з ургентними пацієнтами.
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