Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб До "Азова" запрошують анестезіологів — які вимоги та оплата

До "Азова" запрошують анестезіологів — які вимоги та оплата

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 03:26
Бригада Азов запрошує на роботу анестезіологів і обіцяє гарне забезпечення
Бойові медики. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Обов‘язки анестезіолога Вимоги до кандидатів Умови роботи

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи медиків, які мають професію анестезіолога. Запрошують фахівців з вищою медичною освітою.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама
Читайте також:
До "Азова" запрошують анестезіологів — які вимоги та оплата - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов‘язки анестезіолога

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Вимоги до кандидатів

  • вища медична освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримання принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Умови роботи

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Також надається профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди для роботи з розвідувальними даними. Йдеться про Data-аналітиків.

Також у бригаді бракує медиків евакуаційного відділення. Обійняти цю посаду може людина, яка має досвід евакуації поранених і раніше працювала з ургентними пацієнтами.

робота бригада "Азов" вакансії тактична медицина військовий медик 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації