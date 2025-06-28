Бригада Азов запрошує на роботу анестезіологів і обіцяє гарне забезпечення

Бойові медики. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи медиків, які мають професію анестезіолога. Запрошують фахівців з вищою медичною освітою.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов‘язки анестезіолога

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Вимоги до кандидатів

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримання принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Умови роботи

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Також надається профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди для роботи з розвідувальними даними. Йдеться про Data-аналітиків.

Також у бригаді бракує медиків евакуаційного відділення. Обійняти цю посаду може людина, яка має досвід евакуації поранених і раніше працювала з ургентними пацієнтами.