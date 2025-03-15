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В "Азові" нова вакансія — потрібно перевозити матеріали

15 березня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує машиністам екскаватора
Машиніст екскаватора. Фото ілюстративне: trybuna.sumy.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють виконувати роботи з використанням землерийної машини. Йдеться про машиністів екскаватора. 

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 12 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки машиніста екскаватора

Машиніст екскаватора має оперативно й безпечно виконувати земляні роботи з використанням екскаватора, перевозити матеріали та обладнання на безпечні будівельні майданчики, забезпечувати належний технічний стан машини та вчасне проведення поточного обслуговування.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних і дисциплінованих людей, які мають щонайменше два роки досвіду роботи водіями-машиністами екскаваторів, вміють працювати з екскаватором різних типів і моделей, знають технічні особливості та принципи роботи екскаватора, можуть працювати швидко, вчасно та у стресових умовах, готові до роботи в команді.

Умови роботи 

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначається, однак зарплати у бригаді зазвичай становлять щонайменше 25 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, у бригаді "Азов" є вакансія для людей, які знаються на роботах. Йдеться про операторів наземних роботизованих комплексів.

Також у полку бракує електрозварювальників. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти виконувати зварювальні роботи й мати щонайменше рік досвіду роботи.

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