Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает машинистам экскаватора

Машинист экскаватора. Фото иллюстративное: trybuna.sumy.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют выполнять работы с использованием землеройной машины. Речь идет о машинистах экскаватора.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в среду, 12 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности машиниста экскаватора

Машинист экскаватора должен оперативно и безопасно выполнять земляные работы с использованием экскаватора, перевозить материалы и оборудование на безопасные строительные площадки, обеспечивать надлежащее техническое состояние машины и своевременное проведение текущего обслуживания.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и дисциплинированных людей, которые имеют не менее двух лет опыта работы водителями-машинистами экскаваторов, умеют работать с экскаватором различных типов и моделей, знают технические особенности и принципы работы экскаватора, могут работать быстро, вовремя и в стрессовых условиях, готовы к работе в команде.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Сколько будут платить, в объявлении не указывается, однако зарплаты в бригаде обычно составляют не менее 25 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в бригаде "Азов" есть вакансия для людей, которые разбираются в работах. Речь идет об операторах наземных роботизированных комплексов.

Также в полку не хватает электросварщиков. Чтобы занять эту должность, нужно уметь выполнять сварочные работы и иметь не менее года опыта работы.