Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает главным сержантам взвода РЭБ

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: nv.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют проводить занятия по боевой подготовке и спецподготовке. Речь идет о главных сержантах взвода РЭБ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска Work.ua в четверг, 4 сентября.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности главного сержанта взвода РЭБ

Главный сержант должен проводить занятия по боевой и специальной подготовке, вести график дежурства личного состава и учет вооружения взвода. Также такой специалист отвечает за всестороннее обеспечение взвода, в частности горюче-смазочными материалами, продовольствием, вещевым имуществом. В случае отсутствия командира главный сержант выполняет его обязанности.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют техническое образование (можно незаконченное) и водительское удостоверение категории В, на начальном уровне владеют базовыми офисными программами на ПК (MS Office) и готовы проходить военную службу на командирской должности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Ежемесячная зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает на работу людей, которые имеют высшее медицинское образование и не менее двух лет работали по специальности. Речь идет об абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургах.

Также в бригаде не хватает водителей медицинского пункта. Занять такую должность могут люди, которые уверенно управляют техникой.