Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальнику автозаправної станції

Працівник АЗС. Фото ілюстративне: minaspetro.com.br

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на роботі паливно-заправного обладнання. Йдеться про начальників заправних станцій.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 20 листопада.

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки начальника заправної станції в полку "Азов"

Начальник заправної станції має організовувати та контролювати заправку техніки пальним, забезпечувати облік пального та ведення відповідної документації, отримувати, зберігати та видавати пальне згідно з встановленими нормами.

Також серед його обов'язків:

дотримання правил техніки безпеки при роботі з пальним і обладнанням;

контроль технічного стану обладнання пункту заправки, забезпечення своєчасного обслуговування та ремонту;

планування та оптимізація витрат пального для ефективного використання.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають щонайменше рік досвіду роботи на паливних заправках або в аналогічній сфері, знають принципи роботи паливно-мастильного обладнання, мають навички з організації процесів з дотриманням техніки безпеки та раніше вели облікову документацію та звітність щодо отримання, зберігання та видачі пального.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську з'явилася вакансія монтажника обладнання. Такий фахівець має підключати абонентів до мережі. Працювати потрібно на висоті, тому важливо, щоб кандидат на посаду не мав акрофобії (страх перед висотою, — Ред.).

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає автоелектрика. Обійняти цю посаду може людина, яка вміє діагностувати й виправляти несправності в системах автомобілів. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень: залежно від того, яке завдання потрібно буде виконувати та в якому регіоні працювати.