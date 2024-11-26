Работа в "Азов" – какие условия труда бригада предлагает начальнику автозаправочной станции

Работник АЗС. Фото иллюстративное: minaspetro.com.br

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в работе топливно-заправочного оборудования. Речь идет о начальниках заправочных станций.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 20 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности начальника заправочной станции в полку "Азов"

Начальник заправочной станции должен организовывать и контролировать заправку горючим, обеспечивать учет горючего и ведения соответствующей документации, получать, хранить и выдавать горючее в соответствии с установленными нормами.

Также среди его обязанностей:

соблюдение правил техники безопасности при работе с горючим и оборудованием;

контроль технического состояния оборудования пункта заправки;

обеспечение своевременного обслуживания и ремонта;

планирование и оптимизация расхода топлива для эффективного использования.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют минимум год опыта работы на топливных заправках или в аналогичной сфере, знают принципы работы горюче-смазочного оборудования, имеют навыки по организации процессов с соблюдением техники безопасности и ранее вели учетную документацию и отчетность по получению, хранению и выдаче топлива. .

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Ежемесячная зарплата будет составлять 25 –125 тысяч гривен. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии появилась вакансия монтажника оборудования. Такой специалист должен подключать абонентов к сети. Работать нужно на высоте, поэтому важно, чтобы у кандидата на должность не было акрофобии (страх перед высотой, — Ред.).

Также бригада спецназначения "Азов" ищет автоэлектрика. Занять эту должность может человек, умеющий диагностировать и исправлять неисправности в системах автомобилей. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен: в зависимости от того, какую задачу нужно будет выполнять и в каком регионе работать.