Специалистов радиосвязи приглашают на хорошую зарплату в бригаду Азов на хорошую зарплату

Боец ВСУ с рацией. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои подразделения механика-радиотелеграфиста. Нужны специалисты, которые будут работать в условиях полной занятости. За месяц работы будут платить 25 — 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности механика-радиотелеграфиста в бригаде "Азов"

Механик-радиотелеграфист должен бесперебойно поддерживать техническое состояние оборудования и систем связи для подачи команд, распоряжений, сигналов. Механик-радиотелеграфист должен своевременно и четко передавать распоряжения, команды, сигналы, проводить техническую поддержку для защиты радиосредств от радиопомех. Также среди его обязанностей: развертывание средств связи, подготовка их к работе и диагностика их технического состояния и исправности.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут человека, который знает и четко распознает радиоданные, позывные, установленные сигналы оповещения и управления. Также среди требований к специалисту: радиообмен на средствах радиосвязи, техническая диагностика, ремонт средств радиосвязи, ориентирование на местности по карте, по приборам топопривязки и без них.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности возможно придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будет доплата - 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Для устройства необходимо иметь опыт работы, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий.

Также бойцы предлагают работу водителям с правами категории С и СЕ. Желающие устроиться, должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.