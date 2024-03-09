Пропонують офіційну мобілізацію — якого фахівця потребують в "Азов" з оплатою до 125 тис. грн

Військовий з полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарний полк "Азов" шукає різних спеціалістів у свої ряди, наголошуючи на тому, що на передовій потрібні різні фахівці. Серед них — інженер з ремонту дронів.

Про це свідчить вакансія на сайті з пошуку роботи Work.ua, що з'явилася у четвер, 7 березня.

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Інженерам потрібно буде ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до них.

Також від фахівців вимагають:

вміння користуватись вимірювальними приладами;

середня або вища технічна освіта;

знання мікроелектроніки і схемотехніки;

вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;

вміння паяти під мікроскопом;

досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;

бажано вміння літати на мультикоптерах.

Крім того, працівнику потрібно бути акуратним та мати технічний склад розуму, також не завадить бажання до навчання і саморозвитку.

Вакансія Інженер з ремонту дронів в полку "Азов" на сайті Work.ua

Які умови роботи пропонує "Азов"

Своєю чергою полк пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану та змогу підписати контракт, можливість військовим перевестись з інших підрозділів. Також обіцяють заробітну плату 25 000-125 000 грн і грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день за можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що бригада спецпризначення "Азов" шукає автоелектриків. На роботі в полку майбутній фахівець буде проводити діагностику і виправлення несправностей в автомобільних системах, а також проводити ремонтні роботи технічних та електричних складових машин.

Також ми писали, що азовці потребують до своїх батальйонів та інших підрозділів танкістів та водіїв-механіків танків. До їхніх обов'язків входить технічне обслуговування танка та проведення планово-попереджувальних оглядів машини.