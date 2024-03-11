В "Азове" ищут нового специалиста — кто может получить работу
Бригада спецназначения " Азов " ищет свои батальоны и другие подразделения бухгалтеров учетной группы. Заработную плату предлагают в размере 26 тыс. грн.
Об этом свидетельствует вакансия на сайте по поиску работы Work.ua , появившейся в понедельник, 11 марта.
Среди обязанностей:
- работа с первичной документацией;
- составление мемориальных ордеров;
- участие в проведении инвентаризации;
- составление актов сверок.
Требования к бухгалтеру в "Азов":
- образование высшее (по финансовому направлению);
- желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
- уверенное пользование ПК и оргтехникой.
Условия:
- официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
- денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).
Кого еще нуждаются в "Азове"
Напомним, что "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов. Специалистам нужно будет ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к ним.
Также мы писали, что азовцы ищут автоэлектриков. На работе в полку будущий специалист будет проводить диагностику и устранение неисправностей в автомобильных системах, а также проводить ремонтные работы технических и электрических составляющих машин.
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