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В "Азове" ищут нового специалиста — кто может получить работу

11 марта 2024 04:42
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В "Азове" ищут нового специалиста — кто может получить работу
Боец "Азова". Фото: Азов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Бригада спецназначения " Азов " ищет свои батальоны и другие подразделения бухгалтеров учетной группы. Заработную плату предлагают в размере 26 тыс. грн.

Об этом свидетельствует вакансия на сайте по поиску работы Work.ua , появившейся в понедельник, 11 марта.

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Вакансии в "Азов". Фото: скриншот

Среди обязанностей:

  • работа с первичной документацией;
  • составление мемориальных ордеров;
  • участие в проведении инвентаризации;
  • составление актов сверок.

Требования к бухгалтеру в "Азов":

  • образование высшее (по финансовому направлению);
  • желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
  • уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Условия:

  • официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
  • денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).

Кого еще нуждаются в "Азове"

Напомним, что "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов. Специалистам нужно будет ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к ним.

Также мы писали, что азовцы ищут автоэлектриков. На работе в полку будущий специалист будет проводить диагностику и устранение неисправностей в автомобильных системах, а также проводить ремонтные работы технических и электрических составляющих машин.

ВСУ
полк "Азов"
мобилизация
финансы

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