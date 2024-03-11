В "Азове" ищут нового специалиста — кто может получить работу

Боец "Азова". Фото: Азов

Бригада спецназначения " Азов " ищет свои батальоны и другие подразделения бухгалтеров учетной группы. Заработную плату предлагают в размере 26 тыс. грн.

Об этом свидетельствует вакансия на сайте по поиску работы Work.ua , появившейся в понедельник, 11 марта.

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Среди обязанностей:

работа с первичной документацией;

составление мемориальных ордеров;

участие в проведении инвентаризации;

составление актов сверок.

Требования к бухгалтеру в "Азов":

образование высшее (по финансовому направлению);

желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;

уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Условия:

официальное трудоустройство (полный социальный пакет);

денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).

Кого еще нуждаются в "Азове"

Напомним, что "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов. Специалистам нужно будет ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к ним.

Также мы писали, что азовцы ищут автоэлектриков. На работе в полку будущий специалист будет проводить диагностику и устранение неисправностей в автомобильных системах, а также проводить ремонтные работы технических и электрических составляющих машин.