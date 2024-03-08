Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Робота в ЗСУ з зарплатою до 125 тис. грн — в "Азов" шукають нових спеціалістів arrow

Робота в ЗСУ з зарплатою до 125 тис. грн — в "Азов" шукають нових спеціалістів

8 березня 2024 03:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Робота в ЗСУ з зарплатою до 125 тис. грн — в "Азов" шукають нових спеціалістів
Воїни полку "Азов". Фото: azov.org.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" Нацгвардії України шукає спеціалістів різних напрямків, зокрема автоелектриків. На роботі в полку майбутній фахівець буде проводити діагностику і виправлення несправностей в автомобільних системах, а також проводити ремонтні роботи технічних та електричних складових машин.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:

Головні вимоги до роботи автоелектрика в "Азові"

Наразі автоелектрики потрібні в інженерно-саперну роту, танкову роту, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу "Азов".

Головні вимоги до майбутнього працівника:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Також в обов'язки автоелектрика в "Азов" входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Скриншот вакансії автоелектрика в полку "Азов"
Скриншот вакансії автоелектрика в полку "Азов"

Які переваги пропонує "Азов"

Майбутній співробітник на посаді автоелектрика отримає грошове забезпечення у розмірі від 25 до 125 тисяч гривень. Крім того, за умови перебування фахівця у зоні бойових дій, йому буде нараховуватися надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Інші переваги роботи в "Азов":

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

Нагадаємо, в "Азов" шукають саперів, які будуть знешкоджувати міни та снаряди, організовувати проходи у мінно-вибухових зонах ворога та ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Також до бригади шукають танкістів із вміннями проводити технічне обслуговування військової техніки.

війна
авто
Україна
військові
полк "Азов"
вакансії
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня