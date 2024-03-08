Робота в ЗСУ з зарплатою до 125 тис. грн — в "Азов" шукають нових спеціалістів
Бригада спецпризначення "Азов" Нацгвардії України шукає спеціалістів різних напрямків, зокрема автоелектриків. На роботі в полку майбутній фахівець буде проводити діагностику і виправлення несправностей в автомобільних системах, а також проводити ремонтні роботи технічних та електричних складових машин.
Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Головні вимоги до роботи автоелектрика в "Азові"
Наразі автоелектрики потрібні в інженерно-саперну роту, танкову роту, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу "Азов".
Головні вимоги до майбутнього працівника:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
Також в обов'язки автоелектрика в "Азов" входитиме:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Які переваги пропонує "Азов"
Майбутній співробітник на посаді автоелектрика отримає грошове забезпечення у розмірі від 25 до 125 тисяч гривень. Крім того, за умови перебування фахівця у зоні бойових дій, йому буде нараховуватися надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Інші переваги роботи в "Азов":
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
Нагадаємо, в "Азов" шукають саперів, які будуть знешкоджувати міни та снаряди, організовувати проходи у мінно-вибухових зонах ворога та ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.
Також до бригади шукають танкістів із вміннями проводити технічне обслуговування військової техніки.
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