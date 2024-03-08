Робота в ЗСУ з зарплатою до 125 тис. грн — в "Азов" шукають нових спеціалістів

Воїни полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" Нацгвардії України шукає спеціалістів різних напрямків, зокрема автоелектриків. На роботі в полку майбутній фахівець буде проводити діагностику і виправлення несправностей в автомобільних системах, а також проводити ремонтні роботи технічних та електричних складових машин.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Головні вимоги до роботи автоелектрика в "Азові"

Наразі автоелектрики потрібні в інженерно-саперну роту, танкову роту, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу "Азов".

Головні вимоги до майбутнього працівника:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Також в обов'язки автоелектрика в "Азов" входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Скриншот вакансії автоелектрика в полку "Азов"

Які переваги пропонує "Азов"

Майбутній співробітник на посаді автоелектрика отримає грошове забезпечення у розмірі від 25 до 125 тисяч гривень. Крім того, за умови перебування фахівця у зоні бойових дій, йому буде нараховуватися надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Інші переваги роботи в "Азов":

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

Нагадаємо, в "Азов" шукають саперів, які будуть знешкоджувати міни та снаряди, організовувати проходи у мінно-вибухових зонах ворога та ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Також до бригади шукають танкістів із вміннями проводити технічне обслуговування військової техніки.