Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує зв'язківцям підрозділу ППО

Бійці мобільних сил ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в підрозділ ППО людей, які знаються на радіозв'язку. Вони повинні будуть забезпечувати безперебійну роботу систем зв’язку підрозділу.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки зв'язківця в полку "Азов"

Кандидат на посаду має знати технології та системи радіозв'язку, забезпечувати безперебійну роботу систем зв’язку підрозділу, а також обслуговувати устаткування зв’язку.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають профільну освіту або спецпідготовку, розуміють основи електронних і радіоприладів, вміти монтувати та усувати причини несправності радіо-технічного обладнання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську потрібні лікарі невідкладних станів. Аби обійняти цю посаду в полку "Азов" необхідно мати вищу медичну освіту та досвід роботи за фахом.

Також в "Азові" є вакансія для людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. У полку бракує операторів радіолокаційних станцій.