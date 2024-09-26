Работа в Азов — на фронт запрошують лікарів невікладних станів

Військові медики. Фото: "АЗОВ"

Бригада "Азов" запрошує на роботу лікарів невікладних станів. Необхідно мати вищу медичну освіту та досвід. Заробітна плата становитиме до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 22 вересня.

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Зокрема, в обов'язки лікарів невідкладних станів входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на колісній техніці (карети швидкої допомоги);

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів на довгі відстані;

моніторинг стану пацієнта протягом годин евакуації;

контроль оснащення евакуаційного транспорту;

збір санітарної інформації;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Підійде кандидат на посаду, який має:

вищу медичну освіту;

досвід роботи з невідкладними станами (робота в системі ШМД буде перевагою);

досвід транспортування поранених з політравмою;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи: