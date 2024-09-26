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"Азову" потрібні лікарі невідкладних станів — які вимоги та умови

26 вересня 2024 04:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — на фронт запрошують лікарів невікладних станів
Військові медики. Фото: "АЗОВ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" запрошує на роботу лікарів невікладних станів. Необхідно мати вищу медичну освіту та досвід. Заробітна плата становитиме до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 22 вересня.

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Робота в "Азові"

Зокрема, в обов'язки лікарів невідкладних станів входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на колісній техніці (карети швидкої допомоги);
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів на довгі відстані;
  • моніторинг стану пацієнта протягом годин евакуації;
  • контроль оснащення евакуаційного транспорту;
  • збір санітарної інформації;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медичну освіту;
  • досвід роботи з невідкладними станами (робота в системі ШМД буде перевагою);
  • досвід транспортування поранених з політравмою;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи; 
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

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