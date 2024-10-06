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В "Азов" нужны связисты в силы ПВО — для кого есть вакансия

6 октября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает связистам подразделения ПВО
Бойцы мобильных сил ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в подразделение ПВО людей, которые разбираются в радиосвязи. Они должны обеспечивать бесперебойную работу систем связи подразделения.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Обязанности связиста в полку "Азов"

Кандидат на должность должен знать технологии и системы радиосвязи, обеспечивать бесперебойную работу систем связи подразделения, а также обслуживать оборудование связи.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей с профильным образованием или спецподготовкой, понимают основы электронных и радиоприборов, уметь монтировать и устранять причины неисправности радио-технического оборудования.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести уже проходящих службу военных.

Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3300 гривен.

Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии нужны врачи неотложных состояний. Чтобы занять эту должность в полку "Азов", необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт работы по специальности.

Также в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. В полку не хватает операторов радиолокационных станций.

ВСУ работа полк "Азов" ПВО мобилизация вакансии война в Украине

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