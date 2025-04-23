Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фахівцям відділу освіти

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють навчати. Йдеться про фахівців освітнього відділу.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 17 квітня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фахівця освітнього відділу у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Фахівець освітнього відділу має комунікувати з освітніми закладами, організовувати та супроводжувати формальне й неформальне навчання військовослужбовців бригади.

На роботу запрошують людей віком до 35 років, які мають вищу освіту, знають особливості сфери менеджменту освітньої діяльності, розуміють основи діловодства, мають навички роботи з Microsoft Office, готові до постійних відряджень, зокрема й у зону бойових дій, прагнуть вчитися й розвиватися. Також бажано мати досвід роботи в навчальному закладі.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на мінах та інших боєприпасах. Йдеться про вибухотехніків і піротехніків.

Також у бригаді є вакансія стрільця. На роботу запрошують людей, які мають хорошу фізичну форму та готові працювати в зоні бойових дій.