Работа в "Азов"— какие условия труда бригада предлагает специалистам отдела образования

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют обучать. Речь идет о специалистах образовательного отдела.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 17 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности специалиста образовательного отдела в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Специалист образовательного отдела должен коммуницировать с образовательными учреждениями, организовывать и сопровождать формальное и неформальное обучение военнослужащих бригады.

На работу приглашают людей в возрасте до 35 лет, которые имеют высшее образование, знают особенности сферы менеджмента образовательной деятельности, понимают основы делопроизводства, имеют навыки работы с Microsoft Office, готовы к постоянным командировкам, в том числе и в зону боевых действий, стремятся учиться и развиваться. Также желательно иметь опыт работы в учебном заведении.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в минах и других боеприпасах. Речь идет о взрывотехниках и пиротехниках.

Также в бригаде есть вакансия стрелка. На работу приглашают людей, которые имеют хорошую физическую форму и готовы работать в зоне боевых действий.