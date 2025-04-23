Работа в "Азов"— какие условия труда бригада предлагает специалистам отдела образования

В "Азов" нужны педагоги — новая вакансия в бригаде
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют обучать. Речь идет о специалистах образовательного отдела.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 17 апреля.
Обязанности специалиста образовательного отдела в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность
Специалист образовательного отдела должен коммуницировать с образовательными учреждениями, организовывать и сопровождать формальное и неформальное обучение военнослужащих бригады.
На работу приглашают людей в возрасте до 35 лет, которые имеют высшее образование, знают особенности сферы менеджмента образовательной деятельности, понимают основы делопроизводства, имеют навыки работы с Microsoft Office, готовы к постоянным командировкам, в том числе и в зону боевых действий, стремятся учиться и развиваться. Также желательно иметь опыт работы в учебном заведении.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в минах и других боеприпасах. Речь идет о взрывотехниках и пиротехниках.
Также в бригаде есть вакансия стрелка. На работу приглашают людей, которые имеют хорошую физическую форму и готовы работать в зоне боевых действий.
Читайте Новини.LIVE!