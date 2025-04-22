Робота в Азов — які умови пропонують вибухотехнікам та піротехнікам

Вибухотехніки. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу вибухотехніків та піротехніків. Потенційні кандидати повинні знатися на мінах та інших боєприпасах, а також бути готовими працювати в тому числі в зоні бойових дій. За виконання робіт платитимуть від 25 до 127 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків вибухотехніків та піротехніків входитиме:

робота з вибухонебезпечними речовинами;

робота з вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами;

робота зі шкідливими та токсичними речовинами;

пайка;

робота з ручним та електроінструментом;

робота з мінами та іншими видами боєприпасів.

Підійде кандидат на посаду, який має:

знання номенклатури мін та інших боєприпасів;

готовність працювати в зоні активних бойових дій та по всій території України;

вік до 50 років;

бажано професійно-технічна освіта;

готовність постійно вчитись і розвиватись.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає людей, які впевнено себе почувають за кермом автобуса. Крім того, необхідно вміти ремонтувати авто.

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