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В "Азов" потрібні люди, що добре рахують гроші —  є вакансія бухгалтера

28 липня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам розрахункової групи
Бухгалтер за роботою. Ілюстративне зображення. Фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригаді спецпризначення "Азов" потрібні цивільні фахівці, що добре знаються на фінансах. На роботу запрошують бухгалтерів розрахункової групи. Щомісячна зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 27 липня.

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Оголошення про вакансію в полк "Азов"

Такий фахівець повинен нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям і надавати довідки щодо нарахованого грошового забезпечення бійцям.

На посаду запрошується людина, що має вищу освіту за фінансовим напрямком і впевнено користується ПК та оргтехнікою. Також бажано мати досвід роботи бухгалтером та знати бухгалтерські програми.

Умови роботи в полку "Азов"

Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Можна мобілізуватися офіційно до кінця воєнного стану або служити за контрактом.

Кого ще чекають в "Азов"

Нагадаємо, "Азову" потрібні механіки-радіотелеграфісти. Аби обійняти цю посаду, потрібно знати й розпізнавати радіодані, позивні, встановлені сигнали оповіщення й управління. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у полку "Азов" бракує стрільців. Потрібні люди в хорошій фізичній формі і бажано з досвідом роботи. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

ЗСУ робота армія полк "Азов" фінанси вакансії

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