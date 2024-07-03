Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовослужбовці полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Бригада "Азов" запрошує на службу українських чоловіків. Відкрилась вакансія на посаду "стрілець". Кандидат має бути у добрій фізичній формі, бажано — з бойовим досвідом. Грошове забезпечення стрільця — до 125 000 грн на місяць.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Особливості військової служби у полку "Азов"

Азовці не уточнюють, який саме фронт робіт буде у стрільця. Зазначається лише, що військовослужбовець виконуватиме бойові задачі у складі підрозділу.

Умови служби:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

під час служби в зоні бойових дій нараховується грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи операторів БпЛА, які вестимуть розвідку задля знищення противника. Також у полку є вакансія інженера технічних засобів охорони.