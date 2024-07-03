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Мотивація нищити ворога — полку Азов потрібні хоробрі чоловіки

3 липня 2024 03:18
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Любомир Кучер
Редактор
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовослужбовці полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" запрошує на службу українських чоловіків. Відкрилась вакансія на посаду "стрілець". Кандидат має бути у добрій фізичній формі, бажано — з бойовим досвідом. Грошове забезпечення стрільця — до 125 000 грн на місяць. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Особливості військової служби у полку "Азов"

Азовці не уточнюють, який саме фронт робіт буде у стрільця. Зазначається лише, що військовослужбовець виконуватиме бойові задачі у складі підрозділу. 

Умови служби: 

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • під час служби в зоні бойових дій нараховується грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи операторів БпЛА, які вестимуть розвідку задля знищення противника. Також у полку є вакансія інженера технічних засобів охорони

ЗСУ військовий призов полк "Азов" мобілізація контракт Work.ua військова підготовка

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