Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Мотивація нищити ворога — полку Азов потрібні хоробрі чоловіки
Бригада "Азов" запрошує на службу українських чоловіків. Відкрилась вакансія на посаду "стрілець". Кандидат має бути у добрій фізичній формі, бажано — з бойовим досвідом. Грошове забезпечення стрільця — до 125 000 грн на місяць.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.
Особливості військової служби у полку "Азов"
Азовці не уточнюють, який саме фронт робіт буде у стрільця. Зазначається лише, що військовослужбовець виконуватиме бойові задачі у складі підрозділу.
Умови служби:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- під час служби в зоні бойових дій нараховується грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи операторів БпЛА, які вестимуть розвідку задля знищення противника. Також у полку є вакансія інженера технічних засобів охорони.
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