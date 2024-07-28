Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы

В "Азов" нужны люди, хорошо считающие деньги — есть вакансия бухгалтера
Бригаде спецназначения "Азов" нужны гражданские специалисты, хорошо разбирающиеся в финансах. На работу приглашают бухгалтеров расчетной группы. Ежемесячная зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 27 июля.
Что входит в обязанности бухгалтера в полку "Азов"
Такой специалист должен начислять денежное довольствие военнослужащим и предоставлять справки по начисленному денежному довольствию бойцам.
На должность приглашается человек, имеющий высшее образование по финансовому направлению и уверенно пользующийся ПК и оргтехникой. Также желательно иметь опыт работы и знать бухгалтерские программы.
Условия работы в полку "Азов"
Азовцы предлагают работникам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно официально мобилизоваться до конца военного положения или служить по контракту.
Кого еще ждут в "Азове"
Напомним, "Азову" нужны механики-радиотелеграфисты. Чтобы занять эту должность, нужно знать и распознавать радиоданные, позывные, сигналы оповещения и управления. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.
Также в полку "Азов" не хватает стрелков. Нужны люди в хорошей физической форме и желательно с опытом работы. Зарплата – до 125 тысяч гривен.
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