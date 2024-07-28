Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы

Бухгалтер за работой. Иллюстративное изображение. Фото: pixels.com

Бригаде спецназначения "Азов" нужны гражданские специалисты, хорошо разбирающиеся в финансах. На работу приглашают бухгалтеров расчетной группы. Ежемесячная зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 27 июля.

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Объявление о вакансии в полк "Азов"

Такой специалист должен начислять денежное довольствие военнослужащим и предоставлять справки по начисленному денежному довольствию бойцам.

На должность приглашается человек, имеющий высшее образование по финансовому направлению и уверенно пользующийся ПК и оргтехникой. Также желательно иметь опыт работы и знать бухгалтерские программы.

Условия работы в полку "Азов"

Азовцы предлагают работникам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно официально мобилизоваться до конца военного положения или служить по контракту.

Кого еще ждут в "Азове"

Напомним, "Азову" нужны механики-радиотелеграфисты. Чтобы занять эту должность, нужно знать и распознавать радиоданные, позывные, сигналы оповещения и управления. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в полку "Азов" не хватает стрелков. Нужны люди в хорошей физической форме и желательно с опытом работы. Зарплата – до 125 тысяч гривен.