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В "Азове" назвали гражданскую профессию, пользующуюся спросом на войне

10 марта 2024 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В "Азове" назвали гражданскую профессию, пользующуюся спросом на войне
Бойцы из полка "Азов". Фото: Сергей Ваганов / пресс-служба "Азова"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада спецназначения "Азов" подчеркивает, что на передовой требуются специалисты разных специальностей, в том числе гражданских. Поэтому полк ищет свои батальоны и другие подразделения парамедиков, в обязанности которых входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными бойцами.

Об этом свидетельствует вакансия на сайте по поиску работы Work.ua, появившейся в четверг, 7 марта.

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Вакансия Парамедик в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Парамедик в полку "Азов" на сайте Work.ua

Парамедик в полку "Азов"

Среди требований к кандидату на должность парамедика в полку "Азов" таковы:

  • медицинское образование;
  • опыт оказания неотложной помощи;
  • боевой опыт будет преимуществом;
  • хорошая физическая форма;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий.

Вместо этого бойцы предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплата труда от 25 до 125 тыс. грн.;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Кого еще нуждаются в "Азове"

Напомним, что "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов. Специалистам нужно будет ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к ним.

Также мы писали, что азовцы ищут автоэлектриков. На работе в полку будущий специалист будет проводить диагностику и устранение неисправностей в автомобильных системах, а также проводить ремонтные работы технических и электрических составляющих машин.

война
ВСУ
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Work.ua
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