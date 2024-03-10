В "Азове" назвали гражданскую профессию, пользующуюся спросом на войне
Бригада спецназначения "Азов" подчеркивает, что на передовой требуются специалисты разных специальностей, в том числе гражданских. Поэтому полк ищет свои батальоны и другие подразделения парамедиков, в обязанности которых входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными бойцами.
Об этом свидетельствует вакансия на сайте по поиску работы Work.ua, появившейся в четверг, 7 марта.
Парамедик в полку "Азов"
Среди требований к кандидату на должность парамедика в полку "Азов" таковы:
- медицинское образование;
- опыт оказания неотложной помощи;
- боевой опыт будет преимуществом;
- хорошая физическая форма;
- готовность работать в зоне активных боевых действий.
Вместо этого бойцы предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- оплата труда от 25 до 125 тыс. грн.;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Кого еще нуждаются в "Азове"
Напомним, что "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов. Специалистам нужно будет ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к ним.
Также мы писали, что азовцы ищут автоэлектриков. На работе в полку будущий специалист будет проводить диагностику и устранение неисправностей в автомобильных системах, а также проводить ремонтные работы технических и электрических составляющих машин.
Читайте Новини.LIVE!